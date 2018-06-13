Германия призвала ЕС сплотиться против США и России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал страны Евросоюза сплотиться перед лицом внешних вызовов, в числе которых назвал Россию и США. В частности, глава ведомства назвал угрозой ЕС «эгоистичную политику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "Америка прежде всего"». В качестве еще одного вызова он упомянул Россию, которая «атакует международное право и суверенитет государств».



«Миропорядка, который мы знали и к которому привыкли, больше не существует. (...) Я убежден, что нам нужно проявить больше мужества. Наше малодушие питает национализм и изоляцию», — добавил он.



До этого Маас призывал страны запада усилить давление на Россию в связи с событиями в Сирии.



В конце мая австрийский канцлер Себастьян Курц также заявлял, что Европа может все меньше полагаться на Вашингтон, и призвал Евросоюз оставаться единым.

