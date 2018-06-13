Что ждёт любителей бесплатных подарков в современных онлайн казино

Игровая индустрия во все времена играла на самых сильных социальных инстинктах человечества – на азарте и алчности. Соответственно все игровые заведения всегда заманивали игроков различными подарками и привилегиями. И надо сказать, что в большинстве случаев хорошо продуманные приманки срабатывали на сто процентов. В «наземных» казино и сегодня посетителям предлагают бонусные начисления, приличные скидки на ужины и концерты, а самым азартным игрокам – бесплатное проживание в люксовых номерах. В виртуальных игровых залах новичок почти что всегда получает бонус на первый депозит, который в некоторых случаях может достигать внушительных сумм.



Что же скрывается за подобной щедростью? Конечно же, желание игрового заведения вовлечь в игру ещё одного охотника за Фортуной. При этом бонусы в казино онлайн разделяются на две категории – отыгрываемые и подарочные. Первая группа бонусных начислений предполагает отыгрывание призовой суммы с рисками реальными деньгами. Иногда для того, чтобы отыграть один бонусный рубль необходимо выиграть 40 настоящих полноценных рублей. Понятно, что при таких раскладах любитель «халявы» изначально попадает в невыгодное положение.



Во втором случае бонус начисляется без необходимости отыгрывания, но взять и просто вывести его невозможно. То есть на бонусные фишки придётся играть. Такая ситуация более выгодна для игрока, который, по сути, может начать игру на деньги казино. Однако и тут имеется своя «мышеловка» - обычно такие суммы не превышают $10, которые быстро проигрываются. А затем разгорячённый эмоциональной игрой игрок незаметно для себя начинает тратить свои кровные денежки. Обычно «щедрыми» бонусами игроков в свои сети заманивают новые казино, которые сразу же стремятся заполучить клиентов, которые уже никуда не смогут уйти https://affgambler.ru/new-casino/.



Одним из самых привлекательных бонусов онлайн казино среди опытных любителей острых ощущений считаются бесплатные игровые раунды, называемые «спинами». В этом случае новичок действительно ничем не рискует, однако для начала призовых «прокрутов» придётся внести приличную сумму на первый депозит.



При этом всегда стоит помнить о том, что вывод денег в любом виртуальном казино или зале игровых автоматов потребует времени – как минимум 2-3 дня. Такая уловка тоже имеет под собой веские основания – за это время у многих игроков, как говорится, «чешутся руки». И они снова начинают играть, неизбежно переводя теорию вероятности на сторону игрового заведения. Поэтому любой бонус – это, прежде всего, приманка, которую следует всестороннее оценивать до вступления в игровой процесс.



