Сурков остался на посту помощника Путина

Президент России Владимир Путин сохранил на посту помощника и уполномоченного РФ по вопросам Донбасса Владислава Суркова. Об этом говорится в указе российского президента, опубликованном на сайте Кремля в среду,13 июня.



Также на сайте появились указы о других переназначениях. В частности Путин сохранил пост главы своей администрации за Антоном Вайно. Его заместителями снова назначены Алексей Громов и Сергей Кириенко.



Еще одним указом Дмитрий Песков сохранил за собой посты замглавы президентской администрации и пресс-секретаря Путина.



На посты помощников президента переназначены Андрей Белоусов, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко и Игорь Левитин. При этом новыми лицами в списке помощников стали бывший замруководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев и замглавы ФСБ Дмитрий Шальков.

