Швеция объяснила Украине, почему дала согласие на "Северный поток — 2"

Посол Швеции на Украине Мартин Хагстрем объяснил Киеву, почему его страна дала разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своей исключительной экономической зоне.



В статье для "Европейской правды" дипломат написал, что газопровод проложат за пределами территориальных вод Швеции, то есть в международных водах, поэтому страна вынуждена принимать решения в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Этот документ дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства.



Согласно конвенции, права Швеции как прибрежного государства в этом случае ограничиваются принятием "разумных мер" для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов.



"В иных случаях прибрежное государство "не может препятствовать прокладке или поддержанию в исправности таких трубопроводов", — отметил Хагстрем.



Посол также заверил, что Швеция не имеет экономических интересов в "Северном потоке — 2".



Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".



Против проекта выступают некоторые страны. Среди них Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

