ЕП призвал Украину создать антикоррупционный суд до выделения финпомощи

Европарламент настаивает, чтобы Украина создала антикоррупционный суд до выделения ей новых траншей макрофинпомощи от Евросоюза, говорится в сообщении ЕП.



Ранее в среду депутаты Европейского парламента на пленарной сессии одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении стране нового пакета макрофинансовой помощи на сумму до 1 миллиарда евро. В поддержку этого предложения проголосовало 527 депутата, против — 124.



"Парламент настаивает на том, чтобы Украина предприняла жесткие меры по борьбе с коррупцией, включая создание антикоррупционного суда до перечисления" траншей из новой программы поддержки, говорится в сообщении.



Финпомощь планируется перечислить в течение двух с половиной лет двумя траншами, средства будут выделяться в обмен на реализацию страной определенных реформ, список которых еще предстоит согласовать, свидетельствует релиз.



Эти кредиты должны помочь Украине покрыть часть ее потребностей во внешнем финансировании в 2018 и 2019 годах, отмечает ЕП.

