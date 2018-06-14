ЕП призвал Украину создать антикоррупционный суд до выделения финпомощи

ЕП призвал Украину создать антикоррупционный суд до выделения финпомощи

Европарламент настаивает, чтобы Украина создала антикоррупционный суд до выделения ей новых траншей макрофинпомощи от Евросоюза, говорится в сообщении ЕП.

Ранее в среду депутаты Европейского парламента на пленарной сессии одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении стране нового пакета макрофинансовой помощи на сумму до 1 миллиарда евро. В поддержку этого предложения проголосовало 527 депутата, против — 124.

"Парламент настаивает на том, чтобы Украина предприняла жесткие меры по борьбе с коррупцией, включая создание антикоррупционного суда до перечисления" траншей из новой программы поддержки, говорится в сообщении.

Финпомощь планируется перечислить в течение двух с половиной лет двумя траншами, средства будут выделяться в обмен на реализацию страной определенных реформ, список которых еще предстоит согласовать, свидетельствует релиз.

Эти кредиты должны помочь Украине покрыть часть ее потребностей во внешнем финансировании в 2018 и 2019 годах, отмечает ЕП.