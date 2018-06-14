Крысина приговорили к пяти годам тюрьмы

Апелляционный суд Киева, который рассматривал апелляцию приговоренного к условному сроку по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина, назначил ему новое наказание – пять лет лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Павел Дикань на своей странице в Facebook.



"Крысину таки дали реальный срок! Приговор апелляции – пять лет лишения свободы!" – написал он.



Этим решением апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобы стороны обвинения и потерпевших и отменила приговор Шевченковского райсуда столицы, который дал Крысину четыре года тюрьмы условно.



По словам Диканя, это второй реальный приговор в делах Майдана: ранее к четырем годам тюрьмы за участие в похищении майдановца Владислава Иваненко был приговорен гражданин Азербайджана.



Адвокат Крысина Игорь Василенко заявил, что будет подавать кассационную жалобу. "Мы будем подавать кассационную жалобу, я буду подавать жалобу в Верховный суд, а затем в ЕСПЧ", - сказал он.



Отметим, сторона защиты имеет право подать кассационную жалобу в течение 3 месяцев с момента приговора.

