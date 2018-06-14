Нацсовет собирается запретить ретрансляцию в Украине каналов с российскими лицензиями

На заседании Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания планирует запретить ретрансляцию в Украине всех иностранных телеканалов, имеющих российскую регистрацию. Об этом стало известно на заседании действующей при регуляторе рабочей группы по проблемным вопросам деятельности кабельных провайдеров. Об этом пишет Медианяня.



Член Нацсовета Сергей Костинский предлагает ограничить попадание российских телеканалов в Украину с помощью европейской регистрации, но по факту предлагает приостановить адаптацию всех иностранных телеканалов, у которых обнаружены российские лицензии. Это следует из текста проекта решения, которое обнародовал член Нацсовета Олег Черныш.



"Некоторые российские телеканалы лицензируются в Европе и хотят попасть в Украину. В связи с этим мой коллега Сергей Костинский подготовил текст решения, согласно которому Нацсовету предлагается временно приостановить рассмотрение вопросов о включении программ в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, иностранных программ, правообладатели (производители) которых владеют лицензиями на вещание, выданными странной-агрессором. Второе - обратить внимание субъектов хозяйствования, желающих осуществлять ретрансляцию программ, на то, что согласно части 3-й статьи 42-й закона "О телевидении и радиовещании", право на ретрансляцию теле- и радиопередач программы определяется лицензией на вещание или лицензией провайдера программной услуги", - говорит Черныш.



Между тем, проект текста решения не нравится не только провайдерам кабельного телевидения и их ассоциациям, но и самому Чернышу.



"На мой взгляд, если смотреть на этот законопроект, то те же каналы Discovery и СNN имеют российские лицензии. Их законодательство предусматривает, что доля иностранного капитала в структуре собственности с 2017 года не должна превышать 20%. Таким образом, эти телекомпании не смогут быть представлены на рынке Украины. Это уменьшение возможностей абонентов кабельного телевидения для просмотра таких телеканалов. На мой взгляд, этого нельзя делать. И второе - это противоречит Евроконвенции о трансграничном вещании", - отметил чиновник.



В Нацсовете же настаивают, что документ не будет превышать полномочий регулятора - он якобы согласовывается с правительственной Доктриной об информбезопасности.



"У нас есть постановление Кабмина, в котором говорится, что все мероприятия по защите информационного пространства от страны-агрессора должны приниматься совместно с Кабмином. Это из Доктрины об информационной безопасности. Здесь можно бесконечно говорить, что было первым - курица или яйцо, но да, безусловно, здесь есть признаки регуляторного акта", - объяснила главный юрист Нацсовета Анна Чумаченко, указывая, что она документ пока не подписала.



Как отмечают специалисты, из 176 адаптированных в Украине иностранных телеканалов 119 вещателей имеют исключительно российскую дорожку. Как минимум, у них есть свидетельства Роскомнадзора о СМИ, если не лицензии. Они же и попадут под запрет.

