Vivo анонсировала "полностью безрамочный" смартфон Nex

В марте этого года китайская компания Vivo официально презентовала прототип необычного безрамочного смартфона Apex, отличительной чертой которого является выдвижная фронтальная камера. Спустя три месяца компания представила созданный на его основе флагманский смартфон Nex.



Как пишет The Verge, смартфон получил 6,59-дюймовый OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев. Экран устройства лишен выреза в верхней части и занимает 91,24% лицевой поверхности устройства. Как и в прототипе, фронтальная камера нового флагмана расположена внутри и выдвигается при необходимости снять селфи.



Что же касается остальных характеристик устройства, то Vivo Nex получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также батарею емкостью 4000 мАч. Компания также подготовила более скромную версию смартфона с процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной, 128 ГБ встроенной памяти и датчиком отпечатков на задней стороне.



Двойная основная камера смартфона включает 12-Мп модуль с апертурой f/1.8 и дополнительный модуль с разрешением 5 Мп. Разрешение выдвижной фронтальной камеры составляет 8 Мп. Вместо разговорного динамика аппарат получил технологию Screen SoundCasting, которая передает звук за счет вибраций дисплея. Вес смартфона составляет внушительные 199 граммов при толщине около 8 мм.



Небольшой видеообзор смартфона был опубликован на YouTube-канале ресурса Android Authority.



Пока что новый флагман будет доступен только в Китае. Стоимость более скромной версии составит около 600 долларов США, а топовая модификация обойдется примерно в 780 долларов.





