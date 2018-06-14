Лекарство от астмы остановит болезнь Альцгеймера

Лекарство от астмы остановит болезнь Альцгеймера

Группа исследователей из США обнаружила, что давно используемое лекарство от астмы способно помочь больным деменцией. Препарат зилеутон может остановить потерю памяти и удалить токсичные тау-белки из организма пациентов с болезнью Альцгеймера, рассказывает TheDailyMail.

Лейкотриены - это молекулы, вызывающие бронхоспазм. Они образуются в больших количествах на поздних стадиях болезни Альцгеймера. Специалисты предположили, что лейкотриены могут играть важную роль в патогенезе деменции. На ранних стадиях болезни Альцгеймера лейкотриены пытаются защитить нервные клетки, но в долгосрочной перспективе они наносят ущерб нейронам.

Ученые давали мышам, склонным к деменции, зилеутон. Этот препарат подавляет синтез лейкотриенов. Через 16 недель грызуны, которым давали лекарство, лучше выполняли тесты на память по сравнению животными из контрольной группы. Более того, у них было на 90% меньше лейкотриенов и на 50% меньше тау-белков, повреждающих нейроны.