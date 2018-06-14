Лекарство от астмы остановит болезнь Альцгеймера

Группа исследователей из США обнаружила, что давно используемое лекарство от астмы способно помочь больным деменцией. Препарат зилеутон может остановить потерю памяти и удалить токсичные тау-белки из организма пациентов с болезнью Альцгеймера, рассказывает TheDailyMail.



Лейкотриены - это молекулы, вызывающие бронхоспазм. Они образуются в больших количествах на поздних стадиях болезни Альцгеймера. Специалисты предположили, что лейкотриены могут играть важную роль в патогенезе деменции. На ранних стадиях болезни Альцгеймера лейкотриены пытаются защитить нервные клетки, но в долгосрочной перспективе они наносят ущерб нейронам.



Ученые давали мышам, склонным к деменции, зилеутон. Этот препарат подавляет синтез лейкотриенов. Через 16 недель грызуны, которым давали лекарство, лучше выполняли тесты на память по сравнению животными из контрольной группы. Более того, у них было на 90% меньше лейкотриенов и на 50% меньше тау-белков, повреждающих нейроны.

