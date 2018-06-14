В НАБУ потребовать дать право антикоррупционному суду рассматривать все дела

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) призвали изменить норму, согласно которой Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) не сможет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам, переданных НАБУ и САП до момента его создания.



Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.



"Указанная норма закона предусматривает, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), будут оспариваться не в Апелляционной палате ВАКС, а в апелляционных судах общей юрисдикции. Это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, и будут в дальнейшем передаваться в суды общей юрисдикции, пока Антикоррупционный суд не начнет работу. Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания", - сказано в сообщении на сайте Нацбюро в среду.



По мнению НАБУ, из-за этой нормы большое количество производств по топ-чиновникам останутся полностью вне юрисдикции Антикоррупционного суда, и "несколько лет кропотливой работы детективов НАБУ и прокуроров САП могут быть нивелированы".



"НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Только в этом случае общество и международные партнеры будут иметь доверие к окончательным решениям, какими бы они ни были", - сказано в сообщении.



Ранее в этот день, 13 июня, в парламентской газете "Голос Украины" официальной опубликован закон о Высшем антикоррупционном суде.



Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) обратила внимание на положение, согласно которому апелляции в делах НАБУ, которые уже рассматривают суды, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.



В ЦПК подчеркивают, что соответствующая норма не была зачитана главой комитета по вопросам правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном перед голосованием за закон в целом и не обсуждалась на комитете.



В свою очередь первый заместитель главы профильного комитета по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что народные депутаты обсуждают перспективу внесения изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде, которые урегулируют скандальную норму о невозможности подачи апелляции в Высший антикоррупционный суд на решения общих судов первой инстанции. "Думаю, что все эти изменения мы соберем вместе и в ближайшее время внесем", - сказал парламентарий.



Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС, президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.



Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.



В частности, закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.



Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, ВАКС будут подследственными уголовные производства в отношении коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) Уголовного кодекса.



Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда.

