Вышел трейлер мультфильма о слоненке Дамбо

Киностудия Disney опубликовала первый проморолик фильма Тима Бертона Дамбо. Лента рассказывает историю слоненка с большими ушами, который научился летать. Ролик был опубликован на YouTube-странице Disney Movie Trailers.



Лента основывается на оригинальном фильме Disney, вышедшем в 1942 году. По сюжету фильма слоненка приносит цирковой слонихе аист. Из-за чрезмерно больших ушей его начинают дразнить другие обитатели цирка, а слониху, ставшую на его защиту, запирают в отдельной клетке.



В фильме снимаются Дэнни ДеВито, Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон и другие. Премьера фильма запланирована на 29 мая 2019 года.







