В Украине снова планируют повысить цены на алкоголь

Министерство экономического развития и торговли выступило с предложением повысить цены на некоторые алкогольные напитки в Украине.



Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте ведомства.



В частности, предлагают повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; на виски, ром и джин на 12%; коньяк (бренди) на 6,6-9,5%; вина-на 4,5-13,5%.



"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности, цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому сейчас размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.



Также отмечается, что базой расчетов при установлении новых цен на алкоголь послужили данные по стоимости производства за второе полугодие 2017 года от производителей.

