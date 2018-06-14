Сотрудник отеля рассказал о самых мерзких выходках постояльцев

Сотрудник отеля Якоб Томский, проработавший в гостиничной сфере 10 лет, поделился самыми отвратительными случаями, с которыми он сталкивался за свою карьеру. Об этом пишет The Sun.



Мужчина рассказал, что хуже всего было, когда люди умирали прямо в гостинице. «Постояльцы могут скончаться в любой момент — даже во сне. За время моей работы было очень много смертей», — вспоминает Томский. «Но самое ужасное — когда люди приезжают в отель с целью покончить жизнь самоубийством и быть найденными незнакомцем», — добавил он.



Также бывший сотрудник отеля сообщил, что часто натыкался на гостей, занимавшихся сексом. «Многие из постояльцев жаждут быть пойманными. Они специально звонят на ресепшен и просят принести что-нибудь в номер, чтобы сотрудники застали их за непристойным занятием», — поделился работник. Он пожаловался, что никогда не был уверен, что происходит за дверью, ведущую в комнату гостя, и боялся заходить туда первое время.



Вдобавок, Томский рассказал, что большинство путешественников ведут себя как дети и оставляют за собой неубранными мерзкие вещи. «Это может быть кровь, остатки экскрементов и прочих выделений. Они вообще не переживают за то, какой комната будет после их отъезда», — пожаловался сотрудник.

