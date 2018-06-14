Омелян прокомментировал ограничение использования дронов

Ограничения использования дронов являются временными, кроме того, они связаны с реакцией на угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.



“Я считаю, что отрасль беспилотников имеет огромные перспективы для роста. И со стороны государственных органов власти не будет никаких ограничений. Те временные регуляторные вещи, которые появились, на самом деле были не совсем корректно публично освещены. Кроме того, надо понимать, что мы — страна, которая воюет, и мы знаем, что были факты сброса бомб с беспилотников враждебного государства. И нам надо соответственно на это реагировать, в том числе в регуляторном плане. Но никаких ограничений развития коммерческих дронов не будет”, — сказал Омелян.

