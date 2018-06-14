Мужчина утонул в Днестре, спасая троих детей

В селе Михальче Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, спасая троих детей. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА в четверг, 14 июня.



"Поступило сообщение о том, что в р. Днестр вблизи с. Михальче Городенковского района, утонул гражданин 1987 г.р., житель г. Ивано-Франковск", - говорится в сообщении.



Как сообщается, трое детей стали тонуть в Днестре, супруги бросились на спасение. Мужчина, выталкивая детей из глубины, передал их жене, однако сам, нырнув под воду, больше не выплыл. Женщина самостоятельно вытащила детей на берег, их состояние удовлетворительное.



По информации пресс-службы ОГА, трагедия произошла в среду, 13 июня, после обеда.



Водолазы пока не нашли тело мужчины.

