Сурков продолжит курировать в Кремле урегулирование на Донбассе

Помощник президента России Владислав Сурков, переназначенный на эту должность в среду, продолжит курировать в Кремле урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, передает УНН.



"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



Напомним, Владислав Сурков, который занимается вопросом Украины, сохранил должность помощника президента Российской Федерации Владимира Путина.

