Названы причины аномального отупления человечества

Специалисты Центра экономических исследований Рагнара Фриша в Норвегии подтвердили, что средний показатель коэффициента IQ снизился в северной Европе за последние десятилетия. Хотя точная природа явления остается неизвестной, ученые отвергли некоторые возможные объяснения и назвали самые вероятные причины феномена. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



В 1984 году новозеландский психолог и философ Джеймс Флинн показал, что коэффициент умственного развития в разных странах мира быстро возрастал в течение 50 лет со средней скоростью три пункта за десятилетие. Этот феномен был назван эффектом Флинна. Однако данные, полученные в ходе недавних исследований, показали, что эффект Флинна в некоторых странах Запада значительно ослаб или даже сменился на обратную тенденцию. Ученые предложили несколько гипотез, объясняющих феномен, включая влияние телевидения, миграцию и дисгенную фертильность — обратную взаимосвязь между интеллектом и фертильностью (люди с меньшим интеллектом склонны рожать больше детей).



Ученые проанализировали данные, охватывающие 736 808 норвежских призывников, родившихся в 1962-1991 годах. Возраст молодых людей на момент тестирования составлял 18 лет. Средний показатель для тех, кто родился в 1962 году составлял 99,5 пункта, а для родившихся в 1975 году — 102,3 пункта. К 1989 году показатель IQ упал на 2,8 пункта и составил 99,4, хотя к 1991 году подрос до 99,7. В целом наблюдаемая картина соответствовала наблюдаемому во всем мире эффекту Флинна, сменяемому обратной тенденцией.



Результаты статистического анализа показали, что эффект Флинна наблюдается как среди разных семей, так и среди людей внутри семей. Таким образом, феномен не может полностью объясняться такими факторами, как дисгенная фертильность, образованность родителей и размер семьи. В то же время ученые не могут сказать точно, какие из оставшихся факторов — телевидение, общее ухудшение уровня образования, ухудшение образа жизни — отвечают за падение уровня интеллекта.