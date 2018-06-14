Пентагон разрабатывает уникальное хранилище памяти

В США разрабатывают уникальную технологию хранения данных, основанную на записи информации в структуру, напоминающую человеческую ДНК. Проектом занимается исследовательское агентство Intelligence Advanced Research Projects Activity по заказу Минобороны США, сообщает Science.



По мнению разработчиков, использование синтетических молекул позволит записывать и хранить эксобайты (миллион терабайтов) данных.



Кроме того, разрабатывается и считывающее устройство, а также операционная система, с помощью которой военные будут пользоваться записанной информацией.



Такая система, по словам учёных, позволит в сотни раз снизить площади для размещения центров обработки данных и упростит жизнь человечеству, позволяя оперировать данными на миниатюрных устройствах.

