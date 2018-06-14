Европарламент принял резолюцию по Сенцову

Европейский парламент принял резолюцию относительно освобождения заключенного в России украинца Олега Сенцова. Об этом в четверг, 14 июня, сообщает журналист Рикард Йозвяк. За резолюцию проголосовали 455 членов парламента, тогда как против проголосовали 106 человек.



В тексте документа, который размещен на сайте ЕП, говорится, что Европарламент выражает солидарность с режиссером, который объявил голодовку, чтобы добиться освобождения заключенных в России украинцев.



В резолюции также указано, что приговор Сенцову основывается на полученных в результате пыток показаниях.



Европарламент осуждает нарушение международного права в Крыму, включая применение российского законодательства, а также милитаризацию полуострова, которая угрожает региональной безопасности. Также в документе осуждаются массовые и систематические нарушения прав человека, в частности этнических украинцев и крымских татар.

