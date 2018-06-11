В Нафтогазе резко высказались о позиции ЕС по газу

Реализация проекта Северный поток-2 уничтожит конкуренцию на европейском газовом рынке. Это станет возможным из-за того, что в Европе игнорируют собственные законы, когда выгодно. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза-Украины в Facebook.



"Реализация проекта Северный поток-2 нарушает европейское законодательство и приведет к необратимым последствиям и постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа Газпрома", - говорится в сообщении.



Коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко считает, что Германия имела непоследовательную позицию по применению европейских законов для строительства выгодных проектов.



"Мы слышали от немцев аргументы вроде: "Послушайте, россияне просто хотят продавать газ Европе и вам по европейским правилам. Да, вы зависите от российского газа и хотите льготную цену". Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейским правилам, разве что это было российское понимание этих правил. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало", - сказал он.

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Он посетовал на то, что в Европе не сильно настаивают на исполнении собственных законов и правил, когда им это не выгодно.

"Говорят, что газ идет в Западную Европу, но он не идет в Западную Европу. Почти весь газ из Северного потока-2 заходить через Грайфсвальд, а далее через EU-GAL пойдет в обратном направлении Центральной и Восточной Европы", - заявил Витренко.



При этом он отметил, что "самое худшее состоит в том, что Западная Европа будет отделена от Центральной и Восточной, а единый рынок не сможет нормально работать".

