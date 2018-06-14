Денисова: Ведутся переговоры о посещении омбудсменом Сущенко и Карпюка 14 июня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает о проведении переговоров о посещении удерживаемых в РФ граждан Украины Романа Сущенко и Николая Карпюка в четверг, 14 июня.



"Сегодня мы проводим переговоры… чтобы посетить сегодня Сущенко Романа и посетить сегодня Карпюка, который находится во Владимирском централе", - сказала Л.Денисова в эфире телеканала "112. Украина" в четверг.



Омбудсмен также сообщила, что совместно с посольством Украины в РФ проводит необходимые процедуры для посещения украинских политзаключенных.



"Вчера была отправлена нота для того, чтобы они нам дали такую возможность, то есть мы продолжаем работать в этом направлении", - сказала она.



Л.Денисова также отметила, что намерена во время встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Омске обсудить "более подробно" посещение всех остальных заключенных, которые находятся в украинском списке.



Как сообщалось, Т.Москалькова сообщила о договоренности с Л.Денисовой о посещении 34 заключенных на территориях обеих стран.



"Людмила Денисова планирует посетить, и просит оказать в этом содействие меня и органы власти, Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других", - сообщила она, добавив, что первый визит Л.Денисовой состоится в субботу в Омск, где она посетит Д.Штыбликова.



По ее словам, украинская чиновница намерена посетить, в том числе Крым, где в СИЗО Симферополя содержатся граждане Украины Владимир Балух, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Евгений Панов и Андрей Захтей. Т.Москалькова отметила, что направила руководителям следственных органов запросы на посещение Л.Денисовой тех обвиняемых, которые находятся в СИЗО, и ожидает соответствующего ответа.

