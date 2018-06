Компания Илона Маска выиграла тендер на строительство скоростной подземной системы в Чикаго

Компания Илона Маска The Boring Company выиграла тендер на строительство скоростной подземной транспортной системы между аэропортом Чикаго и центром города.



Как пишет Chicago Tribune, предложенный Маском проект предполагает использование беспилотных одиночных вагонов для 16 пассажиров, которые будут ехать по тоннелям диаметром чуть более четырех метров со скоростью более 160 километров в час.



Предполагается, что на дорогу будет уходить 12 минут. Сейчас на метро из аэропорта в центр города можно добраться примерно за 40 минут. The Boring Company рассчитывает, что вагоны будут отправляться примерно каждые полминуты, и система сможет перевозить около двух тысяч пассажиров в час.



Точных данных о сроках и стоимости строительства нет. По неподтвержденной информации, The Boring Company планирует построить систему менее чем за миллиард долларов. По условиям конкурса, компания сама оплатит строительство, но будет получать деньги от продажи билетов и рекламы.



Это большая победа для компании, запустившейся всего 18 месяцев назад, работает с неподтвержденными футуристическими идеями и — кроме тестового тоннеля в пригороде Лос-Анджелеса — не имеет опыта в строительстве.



Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск создал The Boring Company для строительства под Лос-Анджелесом системы тоннелей для перевозки автомобилей. Позже вместо машин в тоннелях было предложено использовать беспилотные электробусы.



Илон Маск говорил, что планирует построить на востоке США транспортную систему Hyperloop между Нью-Йорком и Вашингтоном. Предполагается, что проектом также будет заниматься The Boring Company.