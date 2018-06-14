Сторонники партии «За жизнь» массово сдали кровь на акции во Всемирный день донора

У Всесвітній день донора крові близько 15-ти представників Закарпатської регіональної обласної організації політичної партії «За життя» поділилися своєї кров'ю у відділенні Мукачівської ЦРЛ.



Майже півлітра крові кожен з молодих чоловіків віддав не вагаючись, хоч більшість активістів робили процедуру вперше і певний страх перед початком все ж відчували. Проте люб’язний та професійний медперсонал і позитивний настрій команди допомогли процесу — тепер чимало зданої крові зможе врятувати чиєсь життя.



За словами завідуючої відділення Оксани Свалявчик, порівняно з минулим роком донорів до відділення приходить усе більше. Уже з початку 2018 року 668 людей здали свою кров, і хоча за 450 мл. державою передбачена компенсація у близько 80 гривень, більшість залишають кошти на потреби лікарні.







Очільник Закарпатської регіональної організації партії «За життя» Іван Чубирко зауважив, що сьогодні молода команда власною кров’ю продовжила чиюсь лінію життя. Зокрема, найбільше донорів потребують пацієнти Закарпатської ОДЛ, пологового відділення і реанімації Мукачівської ЦРЛ.

