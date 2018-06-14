Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Hyperloop

Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop transportation technologies подписали меморандум о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop. Соответствующий меморандум сегодня был подписан Мининфраструктуры и Hyperloop, пишет пресс-служба министерства.



Со стороны министерства меморандум подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян, от Hyperloop – генеральный директор компании Дирк Алборн. "Мы сегодня подписали меморандум о сотрудничестве с компанией, которая является крупнейшей в мире по разработке технологий Hyperloop – транспорта нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности и неслыханные технологии. Одним из итогов этого визита является наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих технологий", – сказал Владимир Омелян.



Владимир Омелян добавил, что надеется на открытие в ближайшее время RND-центра и дата-центра в Украине, который будет заниматься не только технологией Hyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современных транспортных возможностей мира. Меморандум предусматривает совместную разработку технологий, а также совместный поиск инвесторов этого проекта.

