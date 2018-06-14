Большинство украинцев не верят в успех реформ в Украине - опрос

Большинство украинцев (60,5%) не верят в успех реформ в Украине, при этом первоочередными считают антикоррупционную, пенсионную и реформу здравоохранения, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова.



Согласно опросу, результаты которого были презентованы на форуме в четверг в Киеве, 35% украинцев в целом верят в успех украинских реформ, при этом 29% из них имеют сомнения в этом вопросе.



В то же время, 61% респондентов в целом не верят в успех реформ, но 38% из них все-таки имеют определенную долю надежды.



Главным двигателем необходимых реформ в Украине опрошенные считают правительство, население, общественные организации, волонтеров, страны Запада, Международный валютный фонд и президента.



В то же время, тормозом проведения реформ в стране респонденты называют также олигархов, бюрократию и чиновников, правительство, президента и политические силы, которые входят в коалицию большинства в Верховной Раде.



Отвечая на вопрос о готовности терпеть определенные материальные трудности в связи с проведением реформ, почти треть опрошенных сказали, что могут потерпеть это, из них большинство готовы терпеть это не более года. В то же время 62% украинцев не готовы терпеть материальные трудности в связи с реформами.



Первоочередными реформами в Украине опрошенные считают антикоррупционную (58%), здравоохранения (47%), пенсионную и реформы системы социальной защиты (44%), реформу органов правопорядка (32%), считают необходимым люстрацию чиновников (29%) и реформирование армии (22%).



Кроме того, 61% респондентов сказали, что в основном или полностью не поддерживают медицинскую реформу, тогда как 26% выступают в ее поддержку. Образовательную реформу не поддерживают 44% опрошенных, тогда как 33% высказываются в ее поддержку. Пенсионную реформу не поддерживают 57%, противоположное мнение у 26% опрошенных.



По результатам социологического исследования, 71% украинцев не подписал договор о медицинском обслуживании с доктором, тогда как сделали 29% респондентов. Более половины опрошенных (51%) сказали что знают как это сделать, тогда как 48% не знают процедуру подписания договора.



Согласно результатам опроса, равное количество респондентов согласны как с утверждением о том, что государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым (44%), так о том, что государство должно обеспечить всем одинаковые правила игры, а дальше человек сам несет ответственность за использование этих шансов (45%). При этом 77% респондентов считают, что большинство украинцев не смогут прожить без опеки государства, противоположное мнение у 13% опрошенных.



Социологическое исследование было проведено с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2019 респондентов старше 18 лет. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.

