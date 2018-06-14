Решение по спору Нафтогаза и Газпрома "заморожено"

Апелляционный суд шведского округа Свеа в среду, 13 июня, приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в проигранном газовом деле с Нафтогазом. Об этом в четверг, 14 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Газпрома.



Так, в российской компании заявили, что апелляционный суд согласился, что существует достаточное обоснование для приостановления выполнения решения Стокгольмского арбитража.



"Вынесение приказа лишает НАК Нафтогаз Украины, в том числе, оснований для попыток ареста активов Газпрома за рубежом", - цитируют заявление российской компании.



Там также отметили, что будут использовать решение апелляционного суда для снятия ареста с активов компании в Швейцарии и Нидерландах. В соответствии со шведским законодательством, решение апелляционного суда не может быть обжаловано.



НАК Нафтогаз Украины надеется на отмену Апелляционным судом округа Свеа приказа о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража после подачи своих контраргументов.



"Решение суда было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса. Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении", - отметили в НАК.



В пресс-службе пояснили, что приказ Апелляционного суда означает временную приостановку дальнейших действий Нафтогаза по процедуре взыскания $2,6 млрд с Газпрома. В то же время он не приводит к отмене решений Арбитража и не дает Газпрому возможности требовать у Нафтогаза возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.

