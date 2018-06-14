ВНО по математике провалили почти 20% участников экзамена

14 июня экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила порог "сдал/не сдал" для внешнего независимого оценивания по математике, который в 2018 году равен 10 тестовым баллам. Соответствующее решение комиссии было принято во время заседания, которое состоялось в Министерстве образования и науки. Об этом сообщает "osvita.ua".



Все участники тестирования, результат которых равен или выше определенного порога, смогут использовать полученные результаты во время участия во вступительной кампании в учреждения высшего образования.



Количество участников ЕГЭ, которые не сдали тест по математике, составляет 19 773 человека, равное 18,57% от общего количества участников тестирования.



До 15 июня должны быть объявлены результаты, полученные участниками внешнего независимого оценивания по математике, а также таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценке по шкале 100-200 баллов за выполнение теста.

