Меркель не считает, что правящая коалиция ФРГ развалится из-за спора по мигрантам

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что правящая в ФРГ коалиция может развалиться из-за разногласий между входящими в нее партиями (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы и Социал-демократическая партия Германии) по вопросу противодействия нелегальной миграции. Об этом она заявила в четверг в Берлине после встречи с премьер-министрами федеральных земель ФРГ.



Канцлер подчеркнула, что следует еще больше сконцентрироваться на реализации поставленных задач и проектов. "И я исхожу из того, что мы, в том числе правительство, это будем делать вместе", - сказала Меркель, отвечая на вопрос касательно возможности развала коалиции.



Меркель и ее партия ХДС добиваются принятия общеевропейского решения в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. Но баварский Христианско-социальный союз настаивает на том, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали обратно прямо на германской границе. Разногласия между "сестринскими" партиями грозят привести к правительственному кризису в Германии.

