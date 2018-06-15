Исследователи научились печатать магнитных роботов на 3D-принтере

Группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) разработала технологию, позволяющую печатать программируемых магнитных роботов на 3D-принтере. Статья с описанием разработки была опубликована в журнале Nature.



Как пишет N+1, используемый для печати роботов материал состоит из силиконового эластомера, который играет роль матрицы, и двух типов частиц-включений: ферромагнитных частиц сплава неодим-железо-бор размером около пяти микрометров и наночастиц диоксида кремния. Использование последних позволяет подобрать текучесть материала для 3D-печати таким образом, чтобы создаваемые объекты выходили из печатающей головки под давлением, но при этом сохраняли свою форму после печати даже при условии, что сверху нанесены еще несколько слоев.



Чтобы иметь возможность задавать поведение будущих роботов во внешнем магнитном поле, ученые оснастили печатающую головку 3D-принтера электромагнитной катушкой, которая создает магнитное поле, направленное вдоль или в обратном направлении относительно потока материала. В результате ферромагнитные частицы ориентируются нужным образом.



В процессе работы исследователи создали алгоритм, который предсказывает изменение формы роботов в зависимости от расположения в них металлических частиц, а также опробовали метод на практике, напечатав несколько прототипов, включая шестиконечного робота, который может захватывать легкие предметы.



В перспективе подобные роботы, не нуждающиеся в источниках питания, могут найти применение в разных сферах, включая хирургию и доставку лекарств в нужную область организма пациента.



Отметим, что это не первая подобная разработка, представленная за последнее время. В январе этого года группа исследователей из Института интеллектуальных систем имени Макса Планка продемонстрировала миниатюрного робота, управляемого магнитным полем и способного захватывать предметы. Этот робот представляет собой прямоугольную полоску длиной около трех сантиметров, выполненную из силиконового эластомера с магнитными частицами.







