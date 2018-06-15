В развитии деменции может быть виновато курение

Курение поражает зону мозга, критически важную для памяти. Как передает The Daily Mail, из-за курения в гиппокампе скапливается кальций. Это доказало исследование примерно 2000 человек. Добровольцев просили пройти тесты на когнитивные способности и сканирование мозга.



Оказалось, подобные отложения чаще встречались у курильщиков или диабетиков (одна пятая добровольцев). Это объясняет связь курения и деменции. Кальцификация сосудов мозга и токсины в табачном дыме приводят к снижению когнитивных способностей, заявляют специалисты. У заядлых курильщиков риск деменции повышен почти в два раза. В целом же наличие вредной привычки увеличивало риск развития деменции на 50%.



А еще сигаретный дым напрямую влияет на мышцы, показало другое исследование. Ученые провели исследование на мышах. Грызуны подвергались воздействию сигаретного дыма в течение 8 недель. Исследование показало: у грызунов из-за дыма уменьшалось количество мелких кровеносных сосудов в мышцах ног. В итоге мышцы не получали достаточно кислорода и питательных веществ.



По словам исследователей, это может негативно отразиться на метаболизме, уровне активности и спровоцировать развитие хронических заболеваний, например, диабета или хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Специалисты пока не знают, какие из 4000 химических веществ, содержащихся в сигаретном дыме, повреждают мышцы. Ученые планируют продолжить исследования.

