Верующие люди лучше спят по ночам

Проанализировав данные нескольких исследований, ученые из США пришли к выводу: у религиозных людей качество сна выше, чем у атеистов. Авторы надеются, что их работа поможет лучше понять, как религиозность влияет на здоровье и качество жизни, рассказывает Medical Xpress.



Специалисты также отметили: участие в религиозных ритуалах и общая вовлеченность в религию положительно сказывается на некоторых других аспектах жизни человека. Так, верующие люди реже испытывают стресс. Кроме того, посещение церкви способствует росту уровня социального благополучия. Еще религиозные люди редко употребляют психоактивные вещества, что тоже положительно отражается на здоровье.



Кстати, недавно канадские ученые обнаружили биологический механизм, связанный с религиозностью. Оказывается, за уровень вовлеченности в религию отвечают гормоны. В частности, у мужчин это тестостерон и дегидроэпиандростерон (ДГЭА).

