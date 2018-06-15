Rolls-Royce сократит почти пять тысяч рабочих

Rolls-Royce Holdings планирует уволить к 2020 году 4,6 тыс. (8%) сотрудников компании, чтобы сократить расходы и увеличить прибыль, сообщает Bloomberg. Сокращение годовых расходов позволит компании сэкономить около 400 млн фунтов стерлингов ($533 млн), отмечает агентство.



При этом аналитики ожидают, что сэкономить удастся не более 250 млн фунтов в год.



Отмечается, что большая часть сокращений придется на Великобританию, где работают 26 тыс. сотрудников. Общее число рабочих компании составляет 55 тыс.



В холдинге утверждают, что примерно треть сокращений будет сделана уже в этом году.



В начале этого года Rolls-Royce объявил о планах провести реструктуризацию бизнеса, сократив число дивизионов с пяти до трех. В компании планируют оставить дивизионы, отвечающие за гражданскую авиацию, оборону и энергосистемы. При этом гражданский морской дивизион может быть продан. Наиболее вероятным покупателем морского дивизиона тогда называется финская машиностроительная компания Wartsila.



Rolls-Royce Holdings занимается поставкой энергетических систем и услуг в гражданской и военной авиации, в морском и энергетическом секторах.

