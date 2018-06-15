В ЛНР назвали условие сохранения республики в составе Украины

Если Киев все-таки выполнит минские соглашения, самопровозглашенная Луганская народная республика может остаться в составе Украины, заявил и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.



"Практика показывает, что Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс. Им нужна только территория. И вся их деятельность, которая должна показывать их приверженность минским обязательствам, на деле показывает прямо противоположное — полный отказ в гуманитарной сфере, блокирование тех же обменов, отказ от выплат пенсий", — сказал Дейнего.



Он отметил, что отторжение территории от государства ведет либо к самостоятельному существованию этой территории, либо ее присоединению к другим субъектам международного права.



Однако, по словам Дейнего, "если Украина найдет в себе силы изменить радикально на 180 градусов свой вектор и идти по пути реализации минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений".



При этом он уточнил, что речь идет, прежде всего, о договорных отношениях с Киевом. "То есть опять-таки речь идёт об обретении некоторой степени самостоятельности в отношениях с государством, в составе которого мы остаемся, но как самостоятельный субъект, включенный в это государство", — пояснил Дейнего.



И.о. главы МИД ЛНР добавил, что речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства.



"То есть самостоятельность наша прописана в Комплексе мер (по реализации минских соглашений. — Прим. ред.), мы ее задекларировали, и она закреплена. Получается, что самостоятельность в нашем случае неизбежна при любом развитии событий", — заявил Дейнего.

