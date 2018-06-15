Украина заполнила газовые хранилища на треть

Объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 10,242 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза. За последние сутки в ПХГ Украины было закачано 53,12 млн куб. м газа. При этом в данных за 13 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,36 млн куб. м, из Венгрии - 15,43 млн куб. м, из Польши - 0,51 млн куб. м газа.

