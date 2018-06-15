Аэропорт "Киев" возобновил работу

Вечером 14 июня во время неблагоприятных погодных условий в Киеве аэропорт "Киев" приостановил работу из-за выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Работа аэропорта "Киев" была возобновлена в 23:35 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба аэропрота, передают Українські Новини.



"Аэропорт "Киев" возобновил работу в 23.35. Следите за статусом рейсов на онлайн табло аэропорта", - сказано в сообщении пресс-службы.



Как сообщали Українські Новини, вечером 14 июня работу аэропорта пришлось приостановить: в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 "Анталия - Киев" UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

