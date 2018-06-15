На теле звезды «Игры престолов» обнаружили тотальный спойлер к сериалу

У британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», обнаружили татуировку, которая могла стать главным спойлером к шоу. Об этом в четверг, 14 июня, пишет Mashable.



Фотографию татуировки выложила в Instagram мастер Лорен Винцер, она отметила актрису в публикации и поблагодарила за то, что та доверила эту работу ей.



На рисунке изображен лютоволк с герба дома Старков, подписанный частью известной цитаты из сериала: «Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет». Тернер выбрала короткий фрагмент: «Стая живет».



В комментариях пользователи предположили, что это может быть намеком на дальнейшую судьбу семьи Старков. Фанаты понадеялись, что хотя бы часть персонажей доживут до конца шоу.

