Москаль назвал единственный способ возвращения «оккупированных» Россией территорий

Киев может вернуть себе контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей исключительно силой. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил глава Закарпатской области Геннадий Москаль.



«Единственный путь — поступить так, как поступил Путин. Отбить захваченные территории военным путем. Другого пути я не вижу, но для этого еще нужны годы, чтобы наша армия стала сильнее, с более современным оснащением. Объявляйте военное положение, мобилизацию... Или пан, или будем жить в рабстве, как и живем сегодня!» — сказал он.



К такому мнению его привел собственный опыт. «Я почему так говорю? Я прожил жизнь на территории, которая была зоной активных боевых действий УПА (Украинской повстанческой армии) с 1944-го по 1952-й год. (...) Я много катался по горам и встречал в селах бывших воинов УПА, которые отсидели по 25 лет в лагерях, а также тех, кого приговорили к расстрелу. "Если бы наши не продались НКВД, УПА было бы по сегодняшний день, и мы никогда бы не проиграли", — говорили они. К сожалению, многие из украинцев пошли на сотрудничество с оккупантами в качестве агентов, информаторов, были завербованы», — рассказал Москаль.

