Трамп решился на торговую войну с Китаем

Президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт товаров из Китая на сумму 50 миллиардов долларов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По их данным, американский лидер перед этим провел совещание с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов и офиса представителя США на торговых переговорах. Когда именно будут установлены пошлины, не уточняется.



Китай незамедлительно ответит на любые протекционистские меры США в торговле, заявили в министерстве иностранных дел КНР.



В мае Китай и США достигли согласия по вопросам экономики и торговли, пообещав не развязывать торговую войну. По итогам встречи стороны договорились прекратить вводить заградительные тарифы в отношении друг друга и укрепить торговое сотрудничество.



18 мая стало известно, что Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 миллиардов долларов.



Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона приняла протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.

