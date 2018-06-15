После значительного падения курс Bitcoin вернулся к росту

Криптовалюта Bitcoin за сутки подорожала на 1,31% до 6,605 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap, передают Українські Новини.



При этом капитализация Bitcoin, который является лидером по этому показателю, по состоянию на пятницу составляет 112,9 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 4,7 млрд долларов.



Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 50,7 млрд долларов.



Отмечается, что всего уже получено 17,094 млн монет Bitcoin.

