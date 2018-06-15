Стивен Кинг призвал освободить Сенцова

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова.



«Сегодня первый день чемпионата мира ФИФА и 32-й день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и американскому PEN America с призывом освободить украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Время на исходе, он может умереть за свои взгляды», - написал он в Twitter 14 июня.



Отметим, что в публикации Кинга есть ссылка на письмо Владимиру Путину от PEN America (правозащитная организация американских писателей) с просьбой освободить Сенцова. Письмо подписали многие известные писатели и актеры.

