Суд трижды отказал Трампу в прошении приостановить рассмотрение иска против него

Апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил в четверг очередное прошение адвокатов президента США Дональда Трампа приостановить рассмотрение иска о защите чести и достоинства, поданного американкой Саммер Зервос, которая обвинила главу Белого дома в домогательствах.



Речь идет об иске в защиту репутации, который Зервос подала более года назад. Она была участницей популярного телешоу "Ученик" (The Apprentice), ведущим которого являлся Трамп. В октябре 2016 года Зервос выступила с утверждением, что Трамп домогался ее. По словам истицы, это произошло в 2007 году, когда она встретилась с миллиардером, чтобы обсудить возможность трудоустройства.



Впоследствии Трамп категорически опроверг данные утверждения, назвав Зервос обманщицей и заявив, что она хочет славы. После этого в январе 2017 года Зервос подала в суд иск с требованием, чтобы президент отказался от своих слов, а также признал, что приставания с его стороны действительно имели место. Подать на него в суд непосредственно за домогательства Зервос не может в связи с истечением срока давности.



Рассматривающий дело суд ранее отказал адвокатам Трампа в прошении отклонить иск. Защитники подали жалобу в апелляционный суд с требованием приостановить рассмотрение иска, однако в четверг им было в этом отказано. Это уже третий раз, когда высшая инстанция отказывает адвокатам Трампа в их просьбе приостановить рассмотрение дела. В двух предыдущих случаях их усилия склонить суд на свою сторону также не увенчались успехом.



Таким образом рассмотрение иска нижестоящим судом продолжится, и адвокатам Зервос позволено далее собирать необходимые документы и доказательства для предстоящих слушаний. Ранее они уже потребовали от представителей Трампа предоставить все видео- и аудиозаписи, на которых тот пренебрежительно высказывается о Зервос и других женщинах. Кроме того, адвокаты дали понять, что хотят вызвать Трампа в суд для дачи показаний под присягой.



Еще в конце 2016 года свыше десятка женщин выступили с утверждениями о том, что Трамп якобы их домогался. Все началось с публикации в газете The New York Times, в которой приводились слова Джессики Лидс и Рейчел Крук, которые заявили, что миллиардер приставал к ним. Первый инцидент якобы произошел около 30 лет назад в салоне самолета, второй - в 2005 году в лифте небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.



Трамп неоднократно отрицал все обвинения, называя их полностью сфабрикованными. Он также утверждал, что американские СМИ специально публикуют заявления пытающихся оговорить его женщин, чтобы скомпрометировать президента в глазах общественности.