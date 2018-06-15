Климкин призвал испортить футбольный праздник в России

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна испортить праздник Чемпионата мира по футболу России.



Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.



"Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключённые, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить", - сказал он.



14 июня в России стартовал Чемпионат мира по футболу.

