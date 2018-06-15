Суд по делу Бузины перенесли на август

Шевченковский райсуд Киева отложил заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины на 9 августа 2018 на 10:30.



Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.



По ее словам, это связано с техническими причинами.



«Согласно закону суд должен вручить присяжным сообщение о вызове с перечнем их прав и обязанностей за 7 дней до заседания. Данный термин не был выдержан в связи с тем, что автоматизированная система суда определила присяжных только в пятницу, 8 июня», - пояснила она.



Соблюдение этой процедуры имеет существенное значение для формирования состава суда присяжных и законности осуществления ими судебного разбирательства по этому делу. Поэтому суд принял решение перенести заседание.



«У матери Бузина Валентины Павловны решение о переносе заседания на целых 2 месяца вызвало справедливое возмущение. Пожилая женщина, которая 3 года назад потеряла единственного сына, своих эмоций в суде не сдерживала», - отметила Максимец.

