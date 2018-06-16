Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться в ближайшее время

Проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нельзя исключать уже в ближайшем будущем. Американский лидер подтвердил это в пятницу в эфире телекомпании Fox. "Складывается ощущение, что вы и господин Путин, возможно, вскоре сядете за стол переговоров. Что вы можете нам об этом сказать?" - обратился к руководителю администрации США ведущий новостной программы. "Мы можем. И это началось <...>", - ответил Трамп.

При этом он отметил, что в преддверии саммита Группы семи, состоявшегося 8-9 июня в Канаде, высказался за восстановление формата "большой восьмерки". "<...> Репортер прокричал мне: "Должен ли Путин находиться в Группе семи?" Я ответил: "Нет, он должен находиться в Группе восьми", - подчеркнул глава Белого дома. "Несколько лет назад это была Группа восьми", - напомнил Трамп.



"И думаю, он [Путин] не нравился [предыдущему] президенту [США Бараку] Обаме. Даже несмотря на то, что они дали заблаговременное уведомление людям Обамы по поводу выборов", - утверждал Трамп, имея в виду выводы спецслужб США, которые обвиняют Россию во вмешательстве в ход американских президентских выборов в 2016 году.



Спустя считанные минуты другие журналисты у Белого дома поинтересовались у Трампа, планирует ли он встречаться с Путиным уже летом. "Да, возможно, что мы встретимся", - ответил президент США. Он, впрочем, не назвал никаких сроков такой потенциальной встречи. Ранее выдвигались предположения, что новый раунд российско-американских переговоров на высшем уровне может пройти в увязке с поездкой Трампа на саммит НАТО, который намечен на 11-12 июля в Брюсселе.



Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

