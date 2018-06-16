На "Нафтогаз" подали в суд из-за отключения газа в Киеве

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обратилось в суд с иском к "Нафтогазу", чтобы добиться возобновления подачи газа. Об этом сообщается на сайте киевской администрации. В начале июня в "Нафтогазе" заявили, что не хотят заключать договор на поставку газа "Киевтеплоэнерго", пока город не заплатит старые долги.

Сейчас долг коммунальщиков перед "Нафтогазом" составляет 4,8 миллиарда гривен, из них 2,3 миллиарда — штрафы и задолженность властей за льготные и субсидированные поставки.



При этом три тысячи домов в Киеве остаются без горячей воды. В среду городской совет призвал "Нафтогаз" немедленно возобновить киевлянам горячее водоснабжение, иначе компании отключат коммуникации. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал обратиться в суд.



На сайте отмечается, что позиция Киева неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, параллельно в ходе переговоров урегулировать проблему задолженности. "На сегодня еще окончательно не определена сумма долга "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз". Часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна", — заявил замглавы киевской администрации Петр Пантелеев.



По его словам, неуступчивость "Нафтогаза" в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведет отсутствие газоснабжения, может превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба.

