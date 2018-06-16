Пола Манафорта взяли под стражу в зале суда

Суд федерального округа Колумбия постановил в пятницу взять под арест Пола Манафорта - бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа. О решении судьи Эми Джексон сообщил телеканал CNN.



Причиной такого постановления стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса.



Во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.



"Вы злоупотребляли доверием, оказанным вам шесть месяцев назад", - сказала Джексон. Она подчеркнула, что у нее нет возможности прекратить общение Манафорта с другими людьми, пока тот находится на свободе. "Это не средняя школа, я не могу забрать его сотовый телефон", - отметила судья.



Сторона защиты заявила о том, что лоббист не делал ничего противозаконного и обвинила спецпрокурора в поиске "коварных замыслов" в "безобидных" контактах со свидетелями.



Прямо в зале суда на экс-главу штаба Трампа надели наручники. Теперь начало процесса по своему делу, запланированное на 17 сентября, он будет ждать в камере предварительного заключения. Кроме того, он выступает в качестве ответчика и по отдельному судебному разбирательству в городе Александрия (штат Вирджиния). Начало процесса по этому делу, в рамках которого Мюллер обвиняет лоббиста в финансовых махинациях, назначено на 24 июля.



Таким образом, 69-летний Манафорт стал первым из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа, которого в рамках расследования Мюллера взяли под стражу. По мнению местных комментаторов, Мюллер таким образом хочет усилить давление на Манафорта и получить необходимую ему информацию о главе Белого дома. Подсудимого также обвиняют в нарушениях налогового и банковского законодательства США.



Комментируя дело Манафорта, Трамп в пятницу заявил, что лоббист на него работал "всего 49 дней или около того". "Очень короткий промежуток времени", - подчеркнул глава государства, добавив, что Манафорт гораздо дольше работал на 40-го президента США Рональда Рейгана и сенатора-республиканца Джона Маккейна. Трамп заявил, что считает "крайне несправедливым", когда в рамках данного расследования поднимаются факты "12-летней давности".



На прошлой неделе Мюллер, ведущий расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, на основании собранной агентами Федерального бюро расследований (ФБР) информации указал в ходатайстве, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда.



В судебных материалах утверждается, что данные ФБР "дают основания полагать, что Манафорт" нарушил одно из положений американского законодательства, "предпринимая попытки оказывать давление на потенциальных свидетелей, будучи освобожденным до начала суда и, соответственно, нарушил условия этого освобождения".



В связи с этим команда Мюллера потребовала от суда назначить слушания, на которых будут определены дальнейшие условия освобождения или нахождения под стражей ответчика до начала судебного процесса.



Манафорт, а также его давний деловой партнер Ричард Гейтс, проходящий по делу соответчиком, обязаны были соблюдать режим домашнего ареста и носить датчики, позволяющие отслеживать их местонахождение в любое время суток.



В апреле адвокаты Манафорта в очередной раз пытались добиться для своего клиента возможности перемещаться по стране с деловыми целями до того, как начнется судебный процесс. Мюллер, выступающий в данном деле в качестве истца, не раз подчеркивал, что он против изменения меры пресечения в отношении экс-помощника Трампа. Он аргументировал это, в частности, тем, что ответчик проигнорировал запрет судьи на общение с прессой.



Манафорт вошел в состав штаба в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год.

