Сурков примет участие во встрече помощников лидеров "нормандской четверки"

Встреча "нормандского формата" в Париже в понедельник пройдет на уровне помощников лидеров "четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция). Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.



"Помощники лидеров "нормандского формата" встречаются в Париже в понедельник", - сказал он, добавив, что Россию будет представлять Владислав Сурков.



Ранее Владислав Сурков был переназначен помощником президентом России. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он продолжит курировать в Кремле урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки" 11 июня сообщил, что контакты по урегулированию в Донбассе продолжатся по линии помощников президентов.

