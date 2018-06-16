Суд продлил на два месяца арест Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 13 августа меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Ефремову, бывшему председателю фракции Партии регионов, которую возглавлял экс-президент Украины Виктор Янукович .

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Ефремова Андрей Смирнов.



"Состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению А. Ефремова… В ходе заседания суд принял решение о продлении А.Ефремову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа 2018 года", — говорится в сообщении Генпрокуратуры в Facebook.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Ефремова Андрей Смирнов.



"За два года тюрьмы мы искали доказательств вины. Однако вместо этого нашли другое:



Первое. 76 допрошенных свидетелей стороны обвинения, не давших ни одного прямого обвинительного показания.



Второе. 5 свидетелей обвинения дали прямые показания под присягой в суде о том, что на них давят прокуроры, принуждая к ложным обвинительным показаниям.



Третье. Трое свидетеля обвинения, бывших руководителей УСБУ в Луганской области в 2014 году дали прямые обвинительные показания против другого свидетеля обвинения - бывшего начальника УМВД в Луганской области В. Гуславского - близкого соратника Генпрокурора Юрия Луценко.



Четвёртое. Прямые доказательства непроцессуальных контактов председательствующего судьи Пелиха А.А. с прокурором по делу, в нерабочее для суда время. За запертой дверью.



Пятое. Незаконное продление содержания под стражей. Девять! раз. По несуществующей в уголовном процессе процедуре. Просто так, автоматически.



Шестое. Покрывательство стороной обвинения установленных судом лиц, вероятно причастных к сдаче админзданий в Луганске в 2014 году.



Седьмое. Системный отказ судом в удовлетворении ходатайств стороны защиты в признании доказательств недопустимыми при очевидных признаках такой недопустимости.



Восьмое. Отказ в отводе прокурора, дискредитировавшего себя в процессе не только незаконным давлением на суд и непроцессуальными контактами, но и прямо обвиняемого отдельными свидетелями в незаконных следственных действиях и принуждению к даче ложных показаний.



Девятое. Умышленное сокрытие от общественности видеотрансляций судебных заседаний. Судебная администрация Украины умышленно удаляет видео тех заседаний, где защита придаёт огласке факты предвзятости судей и их непроцессуальные встречи с прокурорами вне рабочее время.



Дело развалено полностью, доказательств нет, правосудие уничтожено.



Кроме всего прочего, у коллегии судей 20 августа начнётся аттестация. Безусловно, сторона защиты расценивает такое совпадение с прямым политическим давлением на суд с целью вынести беззаконное решение", - пишет Смирнов.



Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность" Украины.



Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. В январе Ефремова из Киева отправили в Старобельск, где он сейчас находится под арестом, и там же проходят судебные заседания по его делу.

