Погода в ближайшие дни существенно не изменится

В ближайшие сутки температурный фон на Украине почти не изменится - сохранится теплая погода, на большей части территории ожидаются летние кратковременные дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр. В большинстве областей Левобережья, ночью и на крайнем западе страны без осадков; на остальной территории кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°; в западных областях ночью 10-15°, днем 20-25°.



В Киеве в воскресенье кратковременный дождь, гроза, температура ночью 17-19°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 июня самая высокая температура днем была 34,8 в 1924г., самая низкая ночью 5,3 в 1898 году.



В понедельник в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.



Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 13-18°, днем 25-30°, в западных областях 21-26°; в южной части ночью 17-22°, днем 29-34°.



В Киеве в понедельник без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.



16 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-27°; в Днепре возле Киева 23°.

