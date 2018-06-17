Следующим местом проведения гей-парада может стать Кривой Рог

17 июня в столице Украины прошел "Марш равенства" Киевпрайд-2018. Во главе колоны шли Сергей Лещенко, Светлана Залищук и другие депутаты Верховной Рады совместно с депутатом ЕВропейского парламента Ребеккой Хармс. В мероприятии приняли участие и несколько десятков криворожан. Об этом редакции информационного портала "Первый Криворожский" сообщил Борис, лидер движения ЛГБТ в Кривом Роге.



Народный депутат Константин Усов поддержал участников движения ЛГБТ и выступил с инициативой проведения в Кривом Роге гей-парада. Об этом он официально заявил на странице в "Фейсбуке".



Нардеп написал: "Європа – це, перш за все, толерантність. Тому я вітаю "Марш рівності" Київпрайд-2018! З нами Ребека Гармс та євродепутати! Пишаюся великою делегацією з Кривого Рогу! Європейський Кривий Ріг – це також толерантне місто. Тому ми обов’язково проведемо прайд у Кривбасі!".







В "Марше равенства", который сегодня прошел в Киеве, приняли участие несколько сот представителей ЛГБТ-организаций, а также депутаты Верховной Рады и представители Европейского парламента. Их охраняли более пяти тысяч полицейских.



Во время проведения Марша в столице были перекрыты центральные улицы и три станции метро, однако столкновений с противниками сексуальных меньшинств избежать не удалось. На сегодняшний момент полицией задержаны 56 представителей праворадикальных организаций.

